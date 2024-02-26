Звезда фильма «Капитан Марвел» умер от редкого заболевания

24 февраля 2024 года мир потерял талантливого актера Кеннета Митчелла, известного по ролям в фильмах «Капитан Марвел» и «Звездный путь: Дискавери». Он умер в возрасте 49 лет от осложнений, связанных с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

В течение пяти с половиной лет Кен сталкивался с ужасными проблемами, связанными с БАС. И в настоящем стиле Кена он сумел подняться над каждой из них с изяществом и преданностью, чтобы жить полной и радостной жизнью в каждое мгновение, ─ сообщила семья Митчелла в Instagram.

Митчелл сыграл отца Кэрол Денверс в супергеройском фильме «Капитан Марвел». Его также можно было увидеть в таких проектах, как «Звездный путь: Дискавери», «Чудо», «Иерихон», «Клуб жен космонавтов», «Говорящая с призраками» и «Перепутанные при рождении».

В 2020 году Кеннету диагностировали БАС, но он мужественно боролся с болезнью и продолжал съемки в кино. Его непревзойденный талант и несокрушимый дух тронули сердца многих за его 24-летнюю карьеру.