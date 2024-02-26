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Фото ⟩ «Буду каждый месяц ездить в Эстонию!» Эстонский музыкант покинул родину и поселился в Хургаде

Limon.ee
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Кедро Мёлдер
Кедро Мёлдер Фото: Erakogu

Новым домом музыканта Кердо Мёлдера стал Египет, где он уже комфортно обосновался. «Я собираюсь посещать Эстонию каждый месяц. Мы дадим несколько концертов с группой Respect, а основные, более масштабные выступления начнутся в мае», – объясняет солист группы Respeсt.

В конце прошлого года мы писали, что отношения музыканта Кердо Мёльдера и его экс-партнерши Прийду Хейнрооса, с которой у него отношения вновь потеплели. Сейчас они вместе с Кердо арендуют дом в Хургаде.

«Чтобы подготовиться к холодной эстонской зиме, есть первоначальный план – отсутствовать до мая, но Кердо не может этого допустить, у него есть работа в Эстонии и он должен уехать», – сказала Хейнроос. 

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