Новым домом музыканта Кердо Мёлдера стал Египет, где он уже комфортно обосновался. «Я собираюсь посещать Эстонию каждый месяц. Мы дадим несколько концертов с группой Respect, а основные, более масштабные выступления начнутся в мае», – объясняет солист группы Respeсt.
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Фото ⟩ «Буду каждый месяц ездить в Эстонию!» Эстонский музыкант покинул родину и поселился в Хургаде
В конце прошлого года мы писали, что отношения музыканта Кердо Мёльдера и его экс-партнерши Прийду Хейнрооса, с которой у него отношения вновь потеплели. Сейчас они вместе с Кердо арендуют дом в Хургаде.