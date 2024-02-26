ФОТО ⟩ Жена Владимира Зеленского неожиданно сменила прическу

Обычно супруга президента Владимира Зеленского носит или волнистые локоны или пучки, однако сейчас она появилась перед поклонниками с ровными волосами. С одной стороны ее волосы уложены за ушко, которое украшает лаконичная серьга в виде небольшого шарика.

Кроме того, заметно, что Зеленская подстриглась. Если сравнить ее нынешние фотографии с теми, что были опубликованы еще месяц назад, то видно, что ее волосы стали короче. Однако с цветом она пока не экспериментирует.

Стоит отметить, что Елену Зеленскую неоднократно называли эталоном красоты и моды. Она регулярно появляется в стильных образах, которые становятся примерами для подражания.

В этот раз ее поклонники также одобрительно отреагировали на изменения в ее внешности. Почти 17 тысяч человек поставили ей лайк под фото, а также множество оставили эмодзи в виде сердечка в комментариях.