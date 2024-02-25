«Были и другие времена»: жена Джигана раскрыла секрет, кто в их семье зарабатывает больше

Так, она поведала, что у них в доме работает сразу несколько помощниц, водители, охранники. До недавнего времени был еще и повар, который тщательно планировал меню для всей семьи. Также семья устраивает шикарные праздники и много путешествует по самым дорогим курортам мира. За чей же счет, как говорится, банкет?

Оказывается, долгое время главным кормильцем был глава семейства, Джиган. «Есть его деньги, которые тратят все. Есть мои деньги, которые только мои», – рассказала Оксана принципы разделения семейного бюджета.

Вот только у рэпера в последнее время наблюдаются проблемы в финансовой сфере. Поэтому Оксане пришлось взять материальное обеспечение семьи в свои хрупкие женские руки.

«В данный момент я зарабатываю больше. Но были и другие времена», – призналась Самойлова. «Последнее путешествие в Дубай муж оплачивал полностью», – добавила она.