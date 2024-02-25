Не так давно Бари Алибасов объявил о седьмой женитьбе. Однако насладиться радостью семейной жизни не получилось. Как сообщила информационные агентства, 76-летнего продюсера разбил инсульт. Его срочно госпитализировали, сейчас он находится в реанимации, пишет Womanhit.
Бари Алибасов экстренно госпитализирован с инсультом
Напомним, в последнее время у продюсера наблюдаются проблемы со здоровьем. Осенью прошлого года у него обнаружили опухоль в интимном месте и приняли решение провести экстренную операцию по ее удалению.
К счастью, опухоль оказалась не злокачественная. В июле 2020 года Алибасов попал в психиатрическую клинику. А летом 2019 года продюсер угодил в больницу из-за отравления средством для очистки труб, которое перепутал с соком. Тогда продюсер получил серьезные ожоги желудка, пищевода и дыхательных путей.