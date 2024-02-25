Бари Алибасов экстренно госпитализирован с инсультом

Не так давно Бари Алибасов объявил о седьмой женитьбе. Однако насладиться радостью семейной жизни не получилось. Как сообщила информационные агентства, 76-летнего продюсера разбил инсульт. Его срочно госпитализировали, сейчас он находится в реанимации, пишет Womanhit.