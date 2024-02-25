Стал известен райдер Клавы Коки и интересные требования в нем

Как пишет Ural Mash, исполнительница хочет, чтобы ее встречали в VIP-зале аэропорта, при этом обязательно должна присутствовать охрана, а класс машины должен быть не ниже Mercedes S. Звезда просит, чтобы ее разместили в люксовом номере, для команды артистки подойдут и стандартные комнаты. При этом на питание свиты звезды необходимо выделять не менее 45 тыс. рублей в день.