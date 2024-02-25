Легкие деньги: мужчина использовал работу супруги и заработал миллионы

Американцу приписывают получение конфиденциальной информации, которую он предположительно перехватил, подслушивая рабочие телефонные разговоры своей жены.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Тайлера Лаудона в использовании ситуации с удаленной работы своей супруги для получения преимуществ на фондовом рынке. По заявлению SEC, мужчина подслушивал множество рабочих разговоров, веденных его женой, менеджером по слияниям и поглощениям в компании «BP». Лаудон получил конфиденциальную информацию о планах по приобретению туристического центра и автостоянки TravelCenters of America Inc.

Сотрудники SEC утверждают, что американец без ведома своей жены занялся скупкой акций компании, которая была главной целью сделки. Покупка состоялась за несколько недель до официального объявления о слиянии 16 февраля 2023 года. После объявления цена акций TravelCenters выросла почти на 71%. Лаудон все продал после этого, получив прибыль в размере 1,8 миллиона долларов.

«Мы утверждаем, что Тайлер воспользовался удаленными условиями работы и доверием жены, чтобы получить прибыль от информации, которая, как он знал, была конфиденциальной. Комиссия по ценным бумагам и биржам США по-прежнему стремится пресекать подобные злоупотребления», – сказал Эрик Вернер, директор регионального офиса SEC в Форт-Уэрте.

В конце концов мужчина признался в своих действиях жене, заявив, что его мотивом было желание заработать достаточно денег, чтобы ей больше не приходилось подолгу работать. Узнав о действиях Лаудона, компания уволила его супругу, несмотря на отсутствие доказательств ее участия в утечке конфиденциальной информации. В результате этого инцидента жена подала на развод, а ее мужу грозит огромный штраф и обязанность вернуть все незаконно полученные средства.