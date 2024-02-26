Благоприятный день. Полезно прислушиваться к интуиции: ее подсказки точны и своевременны. Будет возможность вернуться к работе над проектами, которые прежде были вам очень интересны. День подходит для решения финансовых вопросов, вероятны выгодные сделки, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 26 ФЕВРАЛЯ ⟩ Овны – не обижайтесь по пустякам, а Львы – получат свое в любых обстоятельствах
Важно сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Эмоциональный фон дня нестабилен, многие склонны переживать по пустякам. Старайтесь поддерживать окружающих. Отношения, которые в последнее время складывались напряженно, могут измениться к лучшему, если вы поведете себя правильно.
Овен
Вы более чувствительны, чем обычно, чаще обижаетесь из-за пустяков, порой подозреваете окружающих в чем-то без всяких оснований. Из-за этого день кажется трудным, хотя никаких серьезных проблем не приносит. Поднять настроение помогают какие-то несложные, но интересные и полезные занятия. При этом важно не переутомляться; лучше поберечь себя. Полезно будет обдумать деловые вопросы, не требующие немедленного решения. Не исключено, что появятся какие-то необычные идеи, вы найдете оригинальный, но очень эффективный способ справиться с тем, что прежде казалось очень сложным.
Телец
Первая половина дня очень плодотворна. Всего за несколько часов можно успеть многое. Вы правильно расставляете приоритеты, быстро понимаете, что важно, а на что можно не обращать внимания, и не тратите силы напрасно. Порадуют встречи с друзьями и просто хорошими знакомыми: вы не только весело проведете время, но и узнаете что-то новое. С приближением вечера становится все больше мелких недоразумений. Относитесь к ним философски. Скорее всего, неприятных последствий такие происшествия иметь не будут. Так что расстраиваться и сердиться не из-за чего.
Близнецы
Благоприятный день, хорошо подходящий для новых начинаний. Можно правильно оценить свои силы и возможности, понять, чем нужно заняться немедленно, а что лучше отложить. Не возникает проблем с поиском союзников, легко завязываются знакомства, которые позже окажутся полезными. Совместная работа может положить начало дружбе или романтической истории. Удается избежать разногласий и споров, найти общий язык даже с теми, с кем обычно трудно поладить. Люди, которые раньше как будто специально то и дело выводили вас из равновесия, сегодня ведут себя на удивление разумно, дружелюбно и предсказуемо.
Рак
Утром вероятны приятные сюрпризы, не исключено удачное стечение обстоятельств, благодаря которому вы сможете осуществить давние планы. Стоит воспользоваться подходящим моментом, чтобы достичь важной цели. Самые находчивые Раки смогут одержать верх над давними соперниками, опередить сильных конкурентов. Во второй половине дня возможны какие-то неприятные происшествия, недоразумения, трудности в работе. Вы со всем справитесь, но это потребует усилий и терпения. Следите за своим настроением, не давайте воли негативным эмоциям.
Лев
Легкий, удачный и плодотворный день. Вы сможете решить многие проблемы, найти ответы на важные вопросы, касающиеся работы и бизнеса. Будет возможность заключить выгодные сделки, договориться о сотрудничестве, которое принесет прибыль. Некоторые Львы вернутся к планам, которые стоили раньше, и воплотят их в жизнь. Середина дня – лучшее время для общения, новых знакомств. И деловые, и личные встречи проходят хорошо, вы отлично ладите с людьми. Близкие поделятся хорошими новостями или найдут другой способ поднять вам настроение.
Дева
Вы энергичны, деятельны и способны добиться своего в любых обстоятельствах. Что бы ни происходило, вы не отказываетесь от задуманного, и такая настойчивость приносит плоды. Будет возможность реализовать какие-то идеи, в которые не верил никто, кроме вас. Часто вас ведет к цели интуиция и благодаря ей вы используете возможности, мимо которых другие прошли бы, даже не заметив. Не исключены разногласия с близкими, могут вспоминаться старые обиды. Сейчас нужно не ругаться, а спокойно обсудить происходящее. Если вы поведете себя правильно, к вечеру гармония в отношениях восстановится.
Весы
Важный и интересный день. Будет возможность сделать много хорошего для окружающих, что-то изменить к лучшему в собственной жизни. Вы с оптимизмом смотрите в будущее, творчески подходите к любым делам, находите неожиданные ответы на важные вопросы. Не хочется сидеть сложа руки, вы с энтузиазмом беретесь за любую работу и легко находите помощников, с которыми вскоре подружитесь. Гармонично складываются личные отношения, вы отлично ладите с членами семьи и другими близкими людьми. Вечер – отличное время для того, чтобы принять гостей или устроить домашний праздник.
Скорпион
День будет непростым, но вы сможете сделать все, что задумали, если не станете нервничать и волноваться. Хорошо иметь заранее составленный план действий: придерживаясь его даже в мелочах, вы добьетесь нужных результатов, не станете отвлекаться на мелочи, сможете избежать искушений и соблазнов. Радуют встречи с близкими людьми. Друзья и родственники дадут отличные советы, любимый человек найдет способ поднять вам настроение. Вторая половина дня подходит для того, чтобы делать покупки. Вы выбираете вещи, которые долго будут радовать.
Стрелец
Добиться поставленных целей будет нелегко. Но отказываться от задуманного не стоит: шанс достичь успеха у вас наверняка есть. Сегодня вам очень пригодится умение ладить с людьми, в любых обстоятельствах учитывать чужие интересы, планы и намерения. Чуткость и деликатность помогают сохранять хорошие отношения даже с теми, кто очень раним и обычно остро реагирует на любые замечания. Вероятны успехи в делах, требующих творческого подхода. Вам нравится не идти проторенным путем, а придумывать новое. Эксперименты оказываются удачными.
Козерог
Утро будет удачным. Всего за несколько часов вы сможете многого добиться, если не станете тратить время зря. Имейте в виду, что со временем влияние позитивных тенденций снижается, поэтому чаще возникают задержки в делах, требуется приложить больше усилий, чтобы получить нужный результат. Любые встречи желательно провести до обеда. Во второй половине дня не стоит делать крупные покупки – едва ли они окажутся удачными. Зато вечером можно будет отлично отдохнуть, провести время с людьми, которые вам дороги.
Водолей на завтра
Сохраняйте самообладание, что бы ни происходило. Сегодня это действительно важно. Пока вы спокойны и хладнокровны, можно преодолеть любые преграды. Но как только даете волю эмоциям, появляется волнение, двигаться вперед становится гораздо труднее. Чаще обычного требуется поддержка близких. К счастью, в ней вам не откажут. Стоит быть осторожнее с деньгами: сегодня вы склонны слишком много тратить на вещи, без которых легко обойтись. Подумайте дважды, прежде чем сделать крупную покупку, если не планировали ее заранее.
Рыбы
День складывается непросто, но вы настроены оптимистично, с энтузиазмом беретесь за любые дела и не отступаете перед преградами. Шансы добиться успеха очень высоки, особенно у тех, кто не боится экспериментировать, старается творчески подойти к решению любых вопросов. Приятно будет найти единомышленников. Благодаря их поддержке вы справитесь с тем, за что долго не решались взяться. Возможны удачные сделки и выгодные покупки; деловое чутье очень остро, вы не упускаете шанса заработать. Некоторые Рыбы найдут новый источник доходов или заключат сделки, которые принесут прибыль.