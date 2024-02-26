ГОРОСКОП НА 26 ФЕВРАЛЯ ⟩ Овны – не обижайтесь по пустякам, а Львы – получат свое в любых обстоятельствах

Важно сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Эмоциональный фон дня нестабилен, многие склонны переживать по пустякам. Старайтесь поддерживать окружающих. Отношения, которые в последнее время складывались напряженно, могут измениться к лучшему, если вы поведете себя правильно.

Овен

Вы более чувствительны, чем обычно, чаще обижаетесь из-за пустяков, порой подозреваете окружающих в чем-то без всяких оснований. Из-за этого день кажется трудным, хотя никаких серьезных проблем не приносит. Поднять настроение помогают какие-то несложные, но интересные и полезные занятия. При этом важно не переутомляться; лучше поберечь себя. Полезно будет обдумать деловые вопросы, не требующие немедленного решения. Не исключено, что появятся какие-то необычные идеи, вы найдете оригинальный, но очень эффективный способ справиться с тем, что прежде казалось очень сложным.

Телец

Первая половина дня очень плодотворна. Всего за несколько часов можно успеть многое. Вы правильно расставляете приоритеты, быстро понимаете, что важно, а на что можно не обращать внимания, и не тратите силы напрасно. Порадуют встречи с друзьями и просто хорошими знакомыми: вы не только весело проведете время, но и узнаете что-то новое. С приближением вечера становится все больше мелких недоразумений. Относитесь к ним философски. Скорее всего, неприятных последствий такие происшествия иметь не будут. Так что расстраиваться и сердиться не из-за чего.

Близнецы