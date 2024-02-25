«Почему эстонский праздник должен быть столь унылым...?» Вести о президентском приеме намного красочней, чем сам концерт

Mis see pulss Estonia saalis kontserti kuulates on praegu? 50? REM? — Sulev Reisberg (@sulevreisberg) February 24, 2024

Одна эстонская девушка посчитала музыку красивой, но все остальное, что ее окружало, могло быть и лучше. «Музыка была прекрасна, но такой концерт бессмысленен для телевизионной картинки, чистого звука. В день рождения Республики мне бы хотелось чего-то большего, чем просто хорошая музыка».

Многие отметили, что музыка была очень медленной. «Какой пульс сейчас, когда слушаешь концерт в зале Эстония? 50? » – кто-то прокомментировал, а другой добавил: «Все было настолько скучным, что мой пульсометр решил, что я умер».

«Дети сказали, что концерт в Эстонии скучный и грустный. Действительно, могло бы быть немного веселее и даже речь президента могло быть немного добродушней», - прокомментировал политик Калев Каллеметс в сети Х.

Laste arvates on Kontsert Estonias igav ja kurb. Võiks olla tõesti veidi rõõmsam ja presidendi kõnes ka kasvõi üks koht, mis natukegi heatujuline. — Kalev Kallemets 🇪🇪❤️🇺🇦 (@kallemets) February 24, 2024

Варро Вооглайд заявил в СМИ, что концерт ему понравился, но выразил недовольство выступлением президента Алара Кариса. Некоторые с ним согласились.