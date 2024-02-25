В СМИ публикуются разные мнения в освещении президентского приема 24 февраля. Кому-то концерт показался красивым, а кому-то он пришелся слишком серьезным. «Унылое, мрачное, меланхоличное!» – отрезал кто-то в социальных сетях.
«Почему эстонский праздник должен быть столь унылым...?» Вести о президентском приеме намного красочней, чем сам концерт
«Являются ли изображение боли, вздохов, тоски и труда обязательной тональностью наших праздников?» – спросил в своем обзоре главный редактор Хейли Сибритс в Postimees Nädal. Хотя Сибритс и отметил важность концерта, посвященного 106-летию Эстонской Республики, журналист все же остался доволен полученным опытом.
Подобное душевное спокойствие разделяли не многие.
«Даже вступительный вальс был болезненным...» – прокомментировал кто-то в СМИ общий тон всего приема президента.
«Оно настолько велико, что... чьи похороны сейчас транслируют по телевидению?» – спросил кто-то в социальной сети Х.
«Приемный концерт мне еще не удалось послушать, но, судя по отзывам в Twitter и других источниках, похоже, это был какой-то это было что-то вроде веселой и красочной южной вечеринки с оркестром труб», – добавил в соцсети дизайнер Тыну Руннель.
Телеведущий Урмас Ээро Лийв также заявил, что концерт был слишком серьезным. Однако к утру публичный пост Лийва в Facebook исчез.
Ei õnnestunud veel vastuvõtu kontserti kuulata, aga hinnangute põhjal Twitteris ja mujal tundub, et oli mingi rõõmus ja värviline, lõunamaine pidu ja pillerkaar.— Tõnu Runnel (@runnel) February 24, 2024
«Честно говоря, мне совсем не понравилось! Праздничный концерт должен быть веселее и красочнее! Все время было ощущение депрессии, как на похоронах», – рассказал кто-то в социальных сетях. «Унылое, мрачное, меланхоличное!» – добавил еще один.
Многие не понимали, почему день рождения Республики нужно отмечать таким мрачным образом. «Почему этот эстонский праздник должен быть столь унылым...?» спросил кто-то.
Mis see pulss Estonia saalis kontserti kuulates on praegu? 50? REM?— Sulev Reisberg (@sulevreisberg) February 24, 2024
Одна эстонская девушка посчитала музыку красивой, но все остальное, что ее окружало, могло быть и лучше. «Музыка была прекрасна, но такой концерт бессмысленен для телевизионной картинки, чистого звука. В день рождения Республики мне бы хотелось чего-то большего, чем просто хорошая музыка».
Многие отметили, что музыка была очень медленной. «Какой пульс сейчас, когда слушаешь концерт в зале Эстония? 50? » – кто-то прокомментировал, а другой добавил: «Все было настолько скучным, что мой пульсометр решил, что я умер».
«Дети сказали, что концерт в Эстонии скучный и грустный. Действительно, могло бы быть немного веселее и даже речь президента могло быть немного добродушней», - прокомментировал политик Калев Каллеметс в сети Х.
Laste arvates on Kontsert Estonias igav ja kurb. Võiks olla tõesti veidi rõõmsam ja presidendi kõnes ka kasvõi üks koht, mis natukegi heatujuline.— Kalev Kallemets 🇪🇪❤️🇺🇦 (@kallemets) February 24, 2024
Варро Вооглайд заявил в СМИ, что концерт ему понравился, но выразил недовольство выступлением президента Алара Кариса. Некоторые с ним согласились.
«То же самое и с Карисом, смотришь на его величавую и спокойную фигуру и думаешь: ну, время от времени произойдет что-то фундаментальное. Но в конце концов, как обычно, он что-то говорит, но в то же время и не говорит», – сказала одна эстонка.
По словам кого-то, речь была хорошей, но не запоминающейся: «Эти речи все сильны по содержанию, только на следующий день я не помню из них ни слова».
С другой стороны, выступление Кариса многим показалось приятнее концерта.
«У Алара Кариса всегда очень хорошие речи в честь Дня Республики! Вот так и на этот раз!» – прокомментировал эстонец.
По словам художественного руководителя концерта Яана-Эйка Тульве, юбилейный концерт был таким же, как жизнь вокруг нас – хрупким, нежным, торжественным, радостным, мрачным, интимным, местами болезненным.
В состав команды художественного руководителя концерта Яана-Эйка Тульве вошли режиссер Мария Петерсон, художник Кристьян Суитс, видеохудожник Сандер Пылдсаар, художник по свету Прийду Адлас и продюсер Прийт Микк.
Режиссер телетрансляции концерта – Эрле Вебер, главный оператор – Рауль Прикс, продюсер – Маргус Саар.