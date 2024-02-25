ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Что это было»: отец с сыном заметили загадочное сияние в ночном небе

52-летний Стюарт Армор рассказал, как они с сыном заметили странный свет в небе над центром Килмарнока (Шотландия) и запечатлели его на приборную камеру своего автомобиля, не имея ни малейшего представления о том, что это могло быть. Об этом инциденте, который произошел в 2022 году вспоминает британский таблоид The Mirror, где можно посмотреть фото и видео ЗДЕСЬ.

Британец утверждал, что они были потрясены таинственным «сине-зеленым светом», который быстро перемещался. Мужчине удалось снять необычный объект, падающий на землю неподалеку от центра Килмарнока.

Отец с сыном ехали домой, когда мальчик заметил светящуюся форму, пробивающуюся сквозь ночную тьму. Они пытались понять, что это за странное явление, но так и не узнали, что это было.

«Это было странно, мой сын увидел это первым и спросил что это было. Я тоже увидел, но не понял, что это было. Мы вернулись домой и посмотрели запись с камеры наблюдения. Я не думал, что будет что-то видно, но был удивлен, когда заметил что-то в ночном небе. Это было что-то высотой в пять или шесть этажей, сине-зеленого цвета. Это было немного странно», – рассказал британец.

В беседе с журналистами о происшествии, случившемся в феврале 2022 года, Стюарт рассказал, что не мог понять, что это могло быть, а его сын предположил, что это мог быть метеор или какой-то космический мусор. Мужчина часто пересматривал удивительные кадры, но так и не понял, что это был за падающий свет.

«Это не было отражением или птицей, пролетающей под фонарным столбом. Он был гораздо выше фонарного столба и, похоже, летел довольно быстро. Это было что-то освещенное. Я также подумал, что это мог быть китайский фонарь, но он не был такого оранжевого цвета. Я понятия не имею, что это могло быть, хотя мой сын подумал, что это похоже на метеор», – говорил тогда британец.