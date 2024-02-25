Звезда фильма «Красотка на всю голову» впервые рассказала о серьезном заболевании

У нее диагностировали «синдром Кушинга» – это расстройство, которое возникает, когда организм в течение длительного времени вырабатывает очень много гормона кортизола (более известный как гормон стресса). Симптомами его являются ожирение определенного типа, румянец на лице и атрофия мышц.

Интересно, что к врачу женщина решила обратиться только после того, как ее захейтили в сети.

«Это были сумасшедшие недели для меня и моей семьи. Я была вынуждена сниматься в кино и в то же время терпеть хейт в интернете. Мне писали, что я изменилась, мое лицо красное и отечное. Но я благодарю Бога за ту ситуацию, потому что из-за критики я поняла, что со мной что-то не так», - рассказала Шумер в интервью для портала News Not Noise.

Эми призналась, что когда она узнала о своем диагнозе, то думала только о таком:

«Пока я снималась на камеру для своего шоу на Hulu, я также четыре часа подряд находилась в аппаратах МРТ, мне перекрывали вены из-за количества взятой крови, и я думала, что могу не увидеть как растет мой сын».

Но когда врачи обнаружили, что у Шумер тип заболевания, которое со временем пройдет, женщина была на седьмом небе от счастья.

«Узнать, что у меня такой тип Кушинга, который пройдет сам собой и я здорова, было для меня самой большой радостью, которую только можно себе представить», – сказала она. Сейчас Эми чувствует себя лучше.