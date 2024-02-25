Агата Муцениеце и Брутян продолжают публичные разборки

На это Зепюр Брутян записала видео, на котором показывает Тимофею, сыну Муцениеце и Прилучного, ноутбук и спрашивает, кому он принадлежит. «А чей он, интересно? Наверное, мой, получается. Ты его забери, а то переживают многие», – не скрывала иронии Зепюр.

Агата Муцениеце не стала молчать. И вот уже появился ее ответ Зепюр. Она предположила, что все эти записи делаются исключительно для контента.

«Ясно-понятно для чего разрешили брать ноутбук домой, – предположила Агата. – Предлагаю теперь их в новой одежде отправить, чтобы на следующие выходные подготовить контент. Не благодарите».

Теперь, судя по всему, стоит ждать ответа от Зепюр.