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Алла Пугачева продолжает работу: стало известно, когда выйдет новый альбом певицы

Limon.ee
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Алла Пугачева.
Алла Пугачева. Фото: Shutterstock

Новый альбом 74-летней Аллы Пугачевой под названием PS выйдет на стриминговых площадках 1 марта. Об этом сообщил один из российских телеграмм-канало со ссылкой на саунд-продюсера певицы Анатолия Лопатина, пишет Fakty

По его словам, в альбом войдет 11 новых композиций: «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «На коне», «Жизнь напоказ», «Свободное», «Серое пальто», «Что-то надо мне», «Соловушка», «Мой друг», «На землю выпала роса», а также девять известных песен в новых аранжировках: «Все хорошо – ничего не случилось», «Святая ложь», «Тянет сердце руки», «Кругом голова», «Звезда», «Не делайте мне больно, господа», «Свеча горела», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет».

Уточняется, что пластинка будет состоять из лайв-версий песен, исполненных Аллой Борисовной на концерте в Кремле в 2019 году. Запись концерта, который до этого публиковался на YouTube, будет доступна на сервисах Apple Music, Spotify, Я. Музыка, ВКонтакте и других площадках. По словам Лопатина, который спродюсировал юбилейный концерт Пугачевой, выход альбома не связан с последним визитом поп-дивы в россию и посещением студии звукозаписи.

«Эти композиции на студии не записывались», – ответил он у себя в соцсетях на вопрос одного из поклонников звезды.

В телеграмм-канале «НеОпра» отметили, что это «уже третья волна заработка по юбилейному шоу певицы PS». Примадонна российской эстрады дала всего два концерта (в Москве и Минске), и стоимость билетов у перекупщиков достигала 400 тысяч рублей. После концерта Пугачева выпустила в кинотеатрах его запись, собравшую в прокате почти 100 млн. рублей. Теперь к этому прибавится и заработок со стриминговых площадок.

Напомним, что сейчас певица с семьей находятся в Лондоне, ведь именно в Британии должны учиться юные Лиза и Гарри Галкины.

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