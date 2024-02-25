ВИДЕО ⟩ Роскошная ласточка! Алика Милова пришла на президентский прием в символичном образе

«Мама уже сходила, сестра уже сходила, отец не смог, поэтому я подумала, что было бы очень классно дать дань уважения, так скажем, человеку, который все-таки 24/7 работает со мной и надо мной», – рассказала Алика Милова, что пришла на торжество с менеджером Греттель Киллинг.

На президентский прием певица пришла в утонченном белом платье с черным шлейфом от Fankadelik Vintage, напоминающем национальную птицу Эстонии – ласточку. «Очень красивое платье в стиле 80-ых, которое стилизовала мне Креэте Пилленберг. Сходила к своему любимому визажисту, меня привели в порядок, надела платье, и вот я тут!» – рассказывает о своем образе певица.

Алика Милова на президентском приеме. Фото: Eero Vabamägi

«В сегодняшнем мероприятии мне нравится больше всего то количество красивых людей, которые сегодня здесь собрались. Видно, что абсолютно каждый человек подготовился и нашел время для того, чтобы выглядеть сегодня на все сто!» – поделилась Алика.

Смотрите видеоинтервью, где Алика Милова рассказала, что думает о конкурсантах, которые представят Эстонию на Евровидении-2024!