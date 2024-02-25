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ВИДЕО ⟩ Фигурист Александр Селевко пришел на президентский прием с братом: «Не представлял, как это всё происходит!»

Светлана Карабут Сандер Ильвест
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Серебряный призер Европы по фигурному катанию и тренер Александр Селевко впервые вчера, 24 февраля, побывал на президентском приеме и откровенно поделился с нами своими впечатлениями. Смотрите видеоинтервью! 

«Я очень рад тут присутствовать, и мне очень приятно, что меня сюда пригласили», – поделился своими эмоциями Александр Селевко, принесший Эстонии первую медаль в истории ЧЕ по фигурному катанию. Он рассказал нам, что пришел на президентский прием по случаю Дня независимости Эстонии со своим младшим братом Михаилом, который тоже является фигуристом.

Александр и Михаил Селевко.
Александр и Михаил Селевко. Фото: Eero Vabamägi

Мы поинтересовались у Александра, как у профессионального спортсмена, что он думает насчет речи президента, где Алар Карис сказал, что школьникам следует обеспечить такой же доступ к искусственному интеллекту, как и к спортивным площадкам. По мнению Александра, компьютер должен присутствовать в жизни подрастающего поколения. 

«Каждый человек должен выбрать для себя свой путь и заниматься тем, что ему нравится!» – добавил он. 

Смотрите видеоинтервью, где Александр рассказал, какими должны быть отношения между тренером и его подопечными!

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