ВИДЕО ⟩ Фигурист Александр Селевко пришел на президентский прием с братом: «Не представлял, как это всё происходит!»

«Я очень рад тут присутствовать, и мне очень приятно, что меня сюда пригласили», – поделился своими эмоциями Александр Селевко, принесший Эстонии первую медаль в истории ЧЕ по фигурному катанию. Он рассказал нам, что пришел на президентский прием по случаю Дня независимости Эстонии со своим младшим братом Михаилом, который тоже является фигуристом.

Александр и Михаил Селевко. Фото: Eero Vabamägi

Мы поинтересовались у Александра, как у профессионального спортсмена, что он думает насчет речи президента, где Алар Карис сказал, что школьникам следует обеспечить такой же доступ к искусственному интеллекту, как и к спортивным площадкам. По мнению Александра, компьютер должен присутствовать в жизни подрастающего поколения.

«Каждый человек должен выбрать для себя свой путь и заниматься тем, что ему нравится!» – добавил он.

Смотрите видеоинтервью, где Александр рассказал, какими должны быть отношения между тренером и его подопечными!