ВИДЕО ⟩ Яна Тоом о президентском приеме: «Концерт был адски скучный! Я слышала похрапывание у себя за спиной!»

«Я купила платье минут за семь, и потом мне моя любимая подруга Тамара Дзманашвили его чуть-чуть посадила. That's it! (Это все! - с англ. яз.) То есть я к приему не готовилась», – честно призналась депутат Европарламента Яна Тоом, которая еще месяц назад процитировала нашему порталу Ангелу Меркель: «Я политик, а не модель».

«Была очень хорошая речь, с которой мне просто себя соотнести, что не часто бывало прежде с речами президентов. Был неплохой концерт, но адски скучный. Я слышала похрапывание у себя за спиной, клянусь! И вообще сама боролась со сном в какой-то момент», – поделилась депутат Европарламента. По ее мнению, концерту не хватало более праздничных нот. «Я представила себе дом престарелых, где бабушки собираются на диване посмотреть концерт, потому что это главный день в году. И к концу концерта бабушки, наверное, спять. Неправильно!» – высказала свое мнение она.

«Хотелось бы чего-то живого! Ну могли они "Тульяк" станцевать! Ну как-то встряхнуть вот это все! Надо включать аудиторию!» – предложила Яна Тоом свои варианты, как можно было бы разнообразить сегодняшний президентский прием. Но добавила, что на торжественном приеме было два прекрасных момента, когда публика подключилась к празднованию Дня независимости ЭР: «Когда пели гимн и когда пели Mu isamaa on minu arm».

Смотрите в видеоинтервью, к чему, по мнению Яны Тоом, надо готовиться жителям Эстонии!