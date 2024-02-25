ВИДЕО ⟩ Михаил Кылварт и Анастасия Коваленко-Кылварт: это платье символизирует день завтрашний

«Самое главное, что в своей речи сказал президент, – что именно образование и культура нас объединяют. Культура любой национальности должна оставаться. Это право и возможность любой национальности: общаться и быть в своей культуре. А также, конечно, слова президента о том, что самое главное - это маленькие вещи. И на самом деле счастье и заключается в небольших вещах. Например, то, что мы сегодня можем собраться за одним столом, можем провести вечер с близкими, обнять их», – поделилась депутат Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт тем, что откликнулось у нее в душе во время торжественной речи президента.

«Успех нашей страны зависит от того, будет ли у нас общая идея: в состоянии ли мы достичь единства, чтобы у нас были бы общие ценности и мы умели друг друга ценить в обществе, независимо от убеждений, национальности. Я думаю, отчасти речь президента была тоже об этом. И не зря он напомнил Манифест ко всем народам Эстонии, в котором говорил о важности культуры каждого народа. Мне кажется, это то, что должно нас объединять: это культура, это понимание, что мы живем в одной стране со своей историей, со своей общей культурой, со своим общим языком. Но самое главное – это та страна, в которой каждый человек должен представлять ценность. И если человек чувствует, что он ценный для государства, тогда он будет достаточно смелым, чтобы свое государство развивать и при необходимости защищать!» – добавил Михаил Кылварт.