ВИДЕО ⟩ Директор Славянской основной школы Кохтла-Ярве: не нужно стесняться своего акцента

«Я вспомнила, что Оксана Тандит была модельером у тех лиц, которые бывают на приеме, и обратилась к ней с просьбой мне помочь. Она согласилась создать этот шедевр, который сегодня на мне», – рассказывает Светлана Владимирова о том, как известный эстонский дизайнер и модельер Оксана Тандит в кратчайшие сроки сшила директору Славянской основной школы Кохтла-Ярве потрясающее вечернее платье цвета фуксии.

На вопрос, готов ли, по ее мнению, регион Ида-Вирумаа к переходу на эстонский язык обучения, ответила утвердительно. «Вопрос только в том, что это можно по-разному измерить. Понятно одно: переходу быть, и мы все будем это делать! Другое дело, что мы будем делать это с разной скоростью. В зависимости от готовности детей, от того, как их поддерживают дома, и от поддержки этого перехода всем обществом Эстонии, будет зависеть, с какой скоростью мы сможем осуществить переход. Но мы будем делать его точно!» – объяснила Владимирова.