НИ В ЧЕМ НЕ ОТКАЖУТ ⟩ Астрологи назвали главных транжир по знаку Зодиака

Лев

Льву нужно хвастаться своими приобретениями. Он должен быть самым модным, самым стильным и лучше всех одетым среди своего окружения. Этот знак обожает красивые вещи. Ему сложно сказать себе «нет», когда что-то привлекает его внимание. можно сказать, что Лев одержим новой одеждой. Он постоянно испытывает потребность выделяться и быть замеченным.

Овен

Овну нравится в полной мере наслаждаться жизнью, и его девиз - все деньги существуют для того, чтобы их тратить. Кроме того, когда он делает покупки, то говорит себе, что этим он помогает экономике. Овен очень импульсивен и часто покупает вещи просто потому, что они бросились ему в глаза на витрине. Представители этого знака живут по по принципу «чем легче отпускаешь деньги, тем быстрее они к тебе возвращаются».

Стрелец

Стрелец способен тратить деньги на себя, свои хотелки, путешествия, вкусную еду и красивую жизнь буквально все свои сбережения. Стрельцы-женщины более склонны тратить деньги на всякие каждодневные мелочи, а мужчины тратят с лихвой большими покупками: для них норма часто радовать своего ребенка или любимую дорогим подарком либо одарить себя новеньким дорогущим приобретением, чем можно случайно прихвастнуть перед друзьями.