ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дождь не помеха! Смотрите, как в Таллинне проходит ежегодное факельное шествие

Несмотря на дождливую погоду, факельное шествие началось в 18:00 на площади Вабадузе и было торжественно открыто виолончелисткой Сильвией Ильвес .

Это уже одиннадцатое факельное шествие. В прошлом году на мероприятии выступили певица Мерит Мяннисте и музыкант Каупо Мяннисте.