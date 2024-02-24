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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дождь не помеха! Смотрите, как в Таллинне проходит ежегодное факельное шествие

Limon.ee Константин Седнев
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24 февраля по случаю Дня независимости Эстонской Республики в Старом городе Таллинна в одиннадцатый раз пройдет факельное шествие, организованное Эстонской консервативной народной партией (EKRE), пишет Elu24.

Несмотря на дождливую погоду, факельное шествие началось в 18:00 на площади Вабадузе и было торжественно открыто виолончелисткой Сильвией Ильвес.

Это уже одиннадцатое факельное шествие. В прошлом году на мероприятии выступили певица Мерит Мяннисте и музыкант Каупо Мяннисте.

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