ВИДЕО ⟩ Украинский певец ALEKSEEV возмутил поклонников выступлением в клубе Израиля с русскоязычной песней

Журналистка Алина Доротюк обратилась к команде исполнителя с просьбой объяснить, почему же он все же спел на русском. Представители артиста объяснили, что выступление длилось 45 минут и было в поддержку украинских беженцев. Трек «Пьяное солнце» ALEKSEEV спел на русском по просьбе организаторов мероприятия. Впрочем, украиноязычную версию «П'яне сонце» исполнитель тоже исполнил, когда вышел на бис.

«Это была украиноязычная концертная программа, но по просьбе организаторов песня "П'яне сонце" сначала прозвучала на языке оригинала, а в конце на бис Никита еще раз исполнил эту же композицию в обновленном виде - на украинском», - пояснили в команде певца.

Также представители артиста добавили, что ALEKSEEV на собственных концертах не исполняет песни на русском вообще, ведь его хиты были переведены на украинский.