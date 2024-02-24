В субботу, 24 февраля, в в столичном театре «Эстония» проходит концерт, посвященный 106-й годовщине независимости Эстонской Республики. Смотритев галерее, кто с кем пришел на главное событие этого года!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, в каких сногсшибательных нарядах пришли звезды и политики Эстонии на президентский прием (2)
В 18:00 в театре «Эстония» начнется концерт, посвященный Дню независимости, и президентский прием.
После концерта и речи президента вечер продолжится приветствием гостей Аларом Карисом и первой леди Сирье Карис в Белом зале, а также вечеринкой и танцами в концертном зале «Эстония».
Смотрите в галерее, в каких стильных нарядах прибыли гости на мероприятие!