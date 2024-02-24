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ФОТО ⟩ На традиционной встрече со студентами Кая Каллас заменила пиво на другой напиток

Limon.ee
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Margus Ansu

Традиционное распитие пива с представителями академических организаций прошло и в этот День независимости Эстонии. Как и в прошлом году, в кружке Каллас вместо алкогольного напитка оказался теплый чай, пишет Elu24.

«Одна из действительно забавных традиций - это когда студенты приходят после поднятия флага во двор Дома Стенбока. Конечно, для того, чтобы зачитать премьер-министру речь, а затем вместе дружественно выпить полную кружку пива», - пишет премьер-министр Кая Каллас в Instagram в День независимости.

Скриншот публикации.
Скриншот публикации. Фото: Kuvatõmmis Kaja Kallase Instagramist
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