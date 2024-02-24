ФОТО ⟩ На традиционной встрече со студентами Кая Каллас заменила пиво на другой напиток

«Одна из действительно забавных традиций - это когда студенты приходят после поднятия флага во двор Дома Стенбока. Конечно, для того, чтобы зачитать премьер-министру речь, а затем вместе дружественно выпить полную кружку пива», - пишет премьер-министр Кая Каллас в Instagram в День независимости.