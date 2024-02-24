«Считаю себя украинцем»: продюсер Сomedy Club рассказал о побеге из России

В интервью «Обозревателю» он рассказал, что еще после 2014 года пытался донести россиянам правду, но его почти никто не поддерживал, а в 2022 году у них произошел окончательный разрыв.

«Сейчас поддерживаю контакт только с тремя своими знакомыми, которые тоже уехали из России. И, к сожалению, там продолжают жить мой брат, выехавший в Санкт-Петербург еще раньше меня, и мои родители, которых я забрал из-под обстрелов еще в 2015 году. Куда я мог их увезти на тот момент? Туда, где я жил - в Москву. Так сложилось в тот момент», - рассказал Оганян.

Он добавил, что хотел вывезти родителей из Москвы в Португалию, но они отказались, обосновав это тем, что не хотят в третий раз становиться беженцами.

К слову, первый раз они бежали из Азербайджана из-за армянских погромов в 1998-х годах, а во второй раз из Краматорска, где их застала война в 2014 году.

«Некоторое время мы не общались. Я не мог это принять, потому что рассчитывал на поддержку», - добавил продюсер.

Также Оганян признался, что за несколько дней до большой войны он находился за границей, а 24 февраля должен был вернуться с семьей в Москву. Однако, узнав о полномасштабном вторжении, сказал, что никуда возвращаться не будет. Супруга его поддержала.

«Жена очень любит Украину. И когда мы жили в Москве, мечтала жить в Киеве. Именно она познакомила меня с перепичкой, говорила мне: "Ты что, украинец, и не знаешь, что такое перепичка?"» - говорит Оганян.