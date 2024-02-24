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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Попкорн» из гречки и пена из копченой салаки: смотрите, чем кормят на президентском приеме

Светлана Карабут Михкель Марипуу
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Запеченный топинамбур, морковный майонез, луковый мармелад, пена из копченой салаки, «попкорн» из гречки, тыквенные трюфели, копченый лещ из Чудского озера, карамелизированная капуста и много-много других интересных закусок ожидают сегодня гостей президентского приема.

За несколько часов до начала торжественного приема повара делают последние приготовления в фойе театра «Эстония», где сегодня проходит торжественный президентский прием в честь Дня независимости Эстонии.

На праздничном столе президентского приема нет сложных закусок с экзотическими ингредиентами. В основу многих бутербродов и закусок лег черный хлеб и картофель, к ним добавлена килька, свинина, судак. Все закуски красиво оформлены, и их легко целиком поместить в рот.

Над меню вечера трудились 13 поваров из разных ресторанов Эстонии. Начали с восьми утра. В общей сложности было приготовлено 14 200 соленых закусок и 3200 – миниатюрных десертов. 

Среди юбилейных закусок есть как рыбные и мясные, так и вегетарианские блюда. Основное внимание уделяется эстонским ингредиентам, также повара старались использовать продукты маленьких местных производителей. Эстонские продукты из леса, с фермы, с моря, а также ягоды и травы с луга.

На выбор предлагается 41 вид закусок, 7 из которых – сладкие. Всего в этот вечер приготовлено 14 200 соленых и 3200 сладких закусок.

Шеф-повар Дмитрий Филиппов признался, что самым сложным этапом в приготовлении блюд для торжественного мероприятия была сама подготовка. «Вместе с моими коллегами и учениками мы неделю готовились к президентскому приему. Мы готовили сначала заготовки, а на сами пирожные ушло три дня. Это самый большой заказ, который мы делали в жизни!»

Евгений Шевчук, шеф-повар Nordic Caterin, рассказал, что сегодня он будет удивлять гостей тремя закусками: «Первая закуска – это корзиночка со слегка прикопченой арктической форелью и маринованным салатом из копченой свиной щеки на гарнир и соус из зеленого горошка. Вторая – перепелка из фермы Ярвеотса в глазури из вишни и можжевельника, где на гарнир горчица из тыквы. И третья закуска – томленый коричневый сыр с местной фермы, маринованная желтая свекла и ириска из того же сыра».

Шеф-повар Павел Гурьянов и су-шеф Максим Иванушкин также поделились, что заготовки блюд отняли огромное количество времени. «Заранее приготовить невозможно, все закуски выставляются на приеме. Мы делали два дня заготовки, а уже здесь все собирали. Иначе блюда быстро размокнут и будут не съедобными!» – сказал Павел Гурьянов.

Чем угощают гостей на президентском приеме, смотрите в нашей галерее!

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