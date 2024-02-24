Восьмилетняя принцесса Шарлотта стала самым богатым ребенком в мире. Об этом говорится в исследовании Outdoor Toys.

Состояние дочери будущего короля Великобритании сейчас оценивают в 3,9 миллиарда фунтов стерлингов. Она даже обогнала своего старшего брата, принца Джорджа, который является вторым в очереди на британский престол после отца Уильяма.

В исследовании Outdoor Toys старшие наследники принца и принцессы Уэльских заняли первое и второе места. Состояние десятилетнего Джорджа оценивается в 2,8 миллиарда фунтов стерлингов.

Специалисты считают, что именно Кейт Миддлтон увеличила чистый капитал своей дочери, поскольку «модный выбор королевской семьи значительно влияет на модные тенденции». Супругу принца Уильяма считают «самой мощной королевской модницей», а предметы одежды, которые носит принцесса Уэльская, стали более популярными в США на 38 процентов. По ее стопам идет единственная дочь Шарлотта.

Младший сын принца Уильяма и его жены Кэтрин, пятилетний принц Луи, занял девятое место с состоянием в 98 миллионов фунтов стерлингов.

Вслед за королевскими наследниками идет годовалый сын Рианны и A$AP Rocky, Ризза Ателастон Майерс, который занял третье место с состоянием в 943,5 миллиона фунтов стерлингов.

За ним следует дочь Бейонсе Блю Айви Картер. На пятом месте оказалась дочь Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта Сторми Уэбстер, а за ней - ее двоюродная сестра Норт Уэст, дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста.