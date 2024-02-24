24 февраля этого года Эстонская Республика празднует свой 106-й день рождения! Как всегда, праздновать этот знаменательный день будут все жители Эстонии, включая звезд и общественных деятелей. Давайте посмотрим, как знаменитые эстонцы поздравили страну, пишет Elu24.
ПРАЗДНИЧНЫЕ ФОТО ⟩ Бутерброды с килькой и поэзия! Смотрите, как знаменитые жители Эстонии поздравляют свою родину с Днем независимости
Певица и актриса Кристель Ааслайд пожелала своей стране удачи в Instagram. «Поздравляю, дорогая Эстония!»
В день рождения республики музыкант Ингер разместила в социальных сетях песню.
«С днем рождения, дорогая Эстония!» - пожелала Ингер.
Певец Отт Лепланд пожелал своей стране удачи с помощью старой школьной фотографии.
Бывшая Мисс Эстония Кристийна Хейнметс, живущая в Португалии, тоже не пропустила праздник. «Поздравляю Эстонию! Спасибо послу Эстонии Моонике Касе за теплый прием!»
«С юбилеем!» - пожелал музыкант Индрек Саррап и добавил свою фотографию с Андрусом Ваариком и Эгоном Нутером, которые исполнили свои знаменитые роли президентов Эстонии.
«Пусть радость и веселье длятся вечно!!! Даже если президент не пригласит вас на прием. С 106-летием, да здравствует Эстония!!!», - написала Марью Карин в социальных сетях.
Певец и победитель шоу «Эстония ищет суперзвезду» Ант Нурхан также пожелал Эстонии удачи. На фотографии, опубликованной в социальных сетях, Ант, который родом из Турции, в этот знаменательный день ест самое главное - бутербродный торт с килькой.
Путешественница Керту Юккум поделилась в социальных сетях обещанием, которое она дала себе в 18 лет. «Я собрала чемодан и пообещала себе, что если поступлю в университет, то останусь в Эстонии. Я также пообещала, что буду путешествовать по миру столько, сколько захочу, живя при этом в своей родной стране. И это обещание я сдержала. Оставайся свободной, моя Эстония!»
На фотографиях Юккум показала моменты от зимнего купания до летних походов.
Хейди Пурга поздравила страну стихотворением Анны Хаава 1935 года. «С днем рождения, дорогая Эстония!»
Актриса Лисабет Лойгу поделилась фотографиями с василькового поля. «Наша прекрасная Эстония!»
«Поздравляем Эстонию!» - поздравил свою родину музыкант Яагуп Креем.
Певица Лийс Лемсалу поделилась красивыми фотографиями природы со своими поздравлениями. «С днем рождения нас».
Сильвия Ильвес также поделилась своими поздравлениями, исполнив песню Eestlane olen ja eestlaseks jään! Виолончелистка пожелала всем прекрасного праздничного дня.