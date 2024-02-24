ПРАЗДНИЧНЫЕ ФОТО ⟩ Бутерброды с килькой и поэзия! Смотрите, как знаменитые жители Эстонии поздравляют свою родину с Днем независимости

Певица и актриса Кристель Ааслайд пожелала своей стране удачи в Instagram. «Поздравляю, дорогая Эстония!»

Фото: Kuvatõmmis Instagramist

В день рождения республики музыкант Ингер разместила в социальных сетях песню.

«С днем рождения, дорогая Эстония!» - пожелала Ингер.

Певец Отт Лепланд пожелал своей стране удачи с помощью старой школьной фотографии.

Бывшая Мисс Эстония Кристийна Хейнметс, живущая в Португалии, тоже не пропустила праздник. «Поздравляю Эстонию! Спасибо послу Эстонии Моонике Касе за теплый прием!»

«С юбилеем!» - пожелал музыкант Индрек Саррап и добавил свою фотографию с Андрусом Ваариком и Эгоном Нутером, которые исполнили свои знаменитые роли президентов Эстонии.

«Пусть радость и веселье длятся вечно!!! Даже если президент не пригласит вас на прием. С 106-летием, да здравствует Эстония!!!», - написала Марью Карин в социальных сетях.

Певец и победитель шоу «Эстония ищет суперзвезду» Ант Нурхан также пожелал Эстонии удачи. На фотографии, опубликованной в социальных сетях, Ант, который родом из Турции, в этот знаменательный день ест самое главное - бутербродный торт с килькой.

Фото: Kuvatõmmis Instagramist