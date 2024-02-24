Зеркальная дата 24.02.2024: что ожидать от этого дня

24 февраля 2024 года будет наблюдаться Полнолуние в Деве. Вместе с этим, дата является зеркальной. В этот день стоит особенно внимательно относиться к себе и миру вокруг. Об этом рассказывает астропсихолог Анна Осипенко.

Суббота - это день Сатурна (планета закона и порядка). Он руководит дисциплиной и ответственностью, поэтому сегодня можно закаляться и медитировать, подводить итоги, но не стоит что-то начинать.

Полнолуние в Деве будет в 14:30 по таллиннскому времени.

В это время могут возникать конфликты и ошибки при принятии важных решений. Поэтому не стоит что-то активно начинать и планировать. Надо обращать больше внимания на ментальное и физическое здоровье.

Как известно, зеркальные даты благоприятны для судьбоносных событий, например, бракосочетания, переезда, начала бизнеса, подписания документов. Однако Полнолуние все меняет. Его энергетику лучше использовать именно для подведения итогов и медитаций.

Планировать стоит уже в Новолуние, а старт проектов осуществлять в растущую Луну.

24 февраля до 17:21 продлятся напряженные 15-е лунные сутки. Их символ - внутренний змей соблазна, который активизируется у каждого из нас и приносит лишь кратковременное удовольствие, которое сменится долговременным разочарованием. Что всплывает на поверхность - то и требует проработки. А если мы несем в себе свет, добро и любовь, и в день Полнолуния делимся этим с другими, то окружающая действительность отдает нам эту гармонию.