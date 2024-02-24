ФОТО ⟩ Эпатажный художник из Ида-Вирумаа ярко поздравил Эстонию с Днем независимости

На своей странице в Facebook он опубликовал снимок, на котором позирует рядом с картиной, где изображена символика Эстонии: флаг, национальная птица и цветок.

«С праздником! 24 февраля - день, когда наша чудесная Эстония отмечает свою независимость. Пусть этот знаменательный день будет наполнен гордостью и вдохновляет нас на новые свершения в будущем. Мирного неба! С праздником независимости!» - подписал снимок Эдуард.