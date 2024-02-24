ФОТО ⟩ Настя Каменских встретилась с женихом Меган Фокс

«Сегодня я гость из Украины на главной красной дорожке премии @premiolonuestro. Использую каждую возможность, что говорить об Украине и напоминать миру, что война продолжается, что наши люди переживают очень тяжелые времена и нуждаются во всесторонней поддержке. Это важный вечер и для меня большая честь иметь возможность делиться здесь своим творчеством, рассказывать о невероятно талантливых украинцах и быть услышанной», - отметила Настя Каменских.