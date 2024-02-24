Жена Карла III Камилла хочет лишить принца Гарри королевского наследства

Инсайдеры сообщают о новых происках королевы Великобритании Камиллы против ее нелюбимого пасынка, принца Гарри. Поговаривают, что злая мачеха хочет исключить Гарри из завещания его отца, короля Карла III.

Сообщается, что Камилла обвинила вернувшегося в Великобританию принца Гарри в лицемерии. И намерена наказать его за нелюбовь и холодное отношение к ней.

По некоторым данным, сторону мачехи занял старший брат принца Гарри Уильям. 41-летний Уильям и 76-летняя Камилла договорились лишить принца Гарри и Меган Маркл королевского наследства и титулов.

Напомним, не так давно стало известно, что королю Карлу III врачи поставили онкологический диагноз. Узнав о тяжелой болезни отца, в Британию из США прилетел принц Гарри.

Вот только королевская семья не оценила его жеста, расценив его на свой манер и заподозрив младшего сына покойной принцессы Дианы в корысти.