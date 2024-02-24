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Вставайте на весы только в этот день недели – и результаты похудения будут намного лучше. Нутрициолог объяснила, как правильно взвешиваться

Limon.ee
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Весы. Фото иллюстративное.
Весы. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Взвешиваться нужно один раз в две недели во время процесса похудения и раз в месяц при обычном образе жизни. Об этом и других правилах взвешивания рассказала украинский психотерапевт и нутрициолог Анжелика Рыбко своим подписчиками в Instagram, пишет Гордон.

По словам Рыбко, частое взвешивание вызывает невроз и зависимость.

«Не нужно это делать каждый день, тем более вечером или утром после застолья», – отметила она.

Нутрициолог рекомендует взвешиваться утром после туалета по средам с периодичностью два раза в месяц.

«Почему именно в среду? Потому что в понедельник вес больше, так как в выходные часто бывают застолья, или ужин может быть более разнообразным. Алкоголь также может задерживать жидкость, и, как следствие, вес будет больше. В пятницу вес меньше, потому что во время рабочей недели мы более или менее питаемся одинаково», – объяснила эксперт.

Рыбко отметила, что итоговые результаты похудения будут намного лучше, если взвешивание не будет давать ощущение тревожности.

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