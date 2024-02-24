Вставайте на весы только в этот день недели – и результаты похудения будут намного лучше. Нутрициолог объяснила, как правильно взвешиваться

«Почему именно в среду? Потому что в понедельник вес больше, так как в выходные часто бывают застолья, или ужин может быть более разнообразным. Алкоголь также может задерживать жидкость, и, как следствие, вес будет больше. В пятницу вес меньше, потому что во время рабочей недели мы более или менее питаемся одинаково», – объяснила эксперт.