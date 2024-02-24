Сегодня у телезрителей канала Eesti Kanal будет уникальная возможность вспомнить о приемах в честь Дня независимости прошлых лет. Смотрите галерею Elu24, чтобы узнать, кто был приглашен на праздники в прошлые годы!
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ностальгические кадры с церемоний рукопожатия бывших президентов Эстонской Республики
Кто был приглашен на праздники в прошлые годы? Чьи костюмы привлекли наибольшее внимание? О чем говорили общественные деятели того времени, когда нашу страну возглавляли президенты Леннарт Мери, Арнольд Рюйтель и Тоомас Хендрик Ильвес?