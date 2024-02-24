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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ностальгические кадры с церемоний рукопожатия бывших президентов Эстонской Республики

Анналийза Кёсс
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Сегодня у телезрителей канала Eesti Kanal будет уникальная возможность вспомнить о приемах в честь Дня независимости прошлых лет. Смотрите галерею Elu24, чтобы узнать, кто был приглашен на праздники в прошлые годы!

Кто был приглашен на праздники в прошлые годы? Чьи костюмы привлекли наибольшее внимание? О чем говорили общественные деятели того времени, когда нашу страну возглавляли президенты Леннарт Мери, Арнольд Рюйтель и Тоомас Хендрик Ильвес?

Смотрите ностальгические фотографии:

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