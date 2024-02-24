Любимая жителями столицы серия вечеринок Ennu Ratas на этой неделе отпраздновала свое 20-летие! В честь юбилея было организовано грандиозное мероприятие, на котором на сцену вышел Terminaator, а на танцпол - Юри Ратас с женой.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Пятничный вечер вне дома: Юри Ратас с женой побывал на праздновании юбилея знаменитой серия вечеринок
«Мы празднуем первые два десятилетия Ennu Ratas - годы, полные приключений, смеха, радости и незабываемых воспоминаний». Этими словами начался вечер пятницы, 23 февраля.