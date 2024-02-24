ГАЛЕРЕЯ ⟩ Пятничный вечер вне дома: Юри Ратас с женой побывал на праздновании юбилея знаменитой серия вечеринок

Ennu Ratas была первой вечеринкой такого рода в Таллинне, где молодежная клубная культура сочеталась с поэзией. Симбиоз этих двух направлений привел к созданию незабываемой серии мероприятий, где посетители вечеринок могут почувствовать себя самозабвенно, наслаждаясь музыкой и выступлениями.