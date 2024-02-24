ВИДЕО ⟩ Житель Таллинна о репетиции парада Сил обороны: иностранные таксисты не понимали, почему они не могут проехать

«Довольно много людей пришли посмотреть генеральную репетицию парада Сил обороны. Иностранные таксисты не понимали, почему они не могут проехать», - рассказал Elu24 человек, который пришел посмотреть на репетицию. «Люди были в восторге от происходящего, некоторые выходили из пабов, чтобы посмотреть на репетицию», - добавил он.

Смотрите видео, чтобы узнать, как проходила репетиция:

Парад в честь 106-й годовщины Эстонской Республики состоится сегодня, 24 февраля, в 12 часов дня на площади Вабадузе в Таллинне.

Построение подразделений на площади Вабадузе начнется в 11.00. Парад примет президент республики Алар Карис, а возглавит командующий Силами обороны генерал Мартин Херем. Возглавит парад капитан-лейтенант Энн Адосон.

В параде примут участие почти 840 человек и 31 единица техники. Всего в параде примут участие 34 флага, 5 рот, 11 групп, 2 оркестра - Эстонский военный оркестр и оркестр Сил обороны Saxon, а также 4 служебные собаки.

Помимо техники Сил обороны Эстонии, в параде примет участие боевая техника Великобритании и Северной Ирландии, Французской Республики и Соединенных Штатов Америки - всех членов Эстонской боевой группы НАТО. Над парадом, если позволит погода, пролетит авиация Эстонии и союзников.