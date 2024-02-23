В День независимости Эстонской Республики в Таллинне пройдет шествие автомобилей, чтобы выразить чувство единения и привлечь внимание к актуальным проблемам, стоящим перед обществом, пишет Elu24.
АВТОМОБИЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ ⟩ Насущные проблемы общества выведут людей на улицы в знак протеста
Днем 24 февраля в Таллинне состоится автомобильное шествие, организованное некоммерческой организацией Terve Eesti Koostöökoda MTÜ.
«К сожалению, многие жители Эстонии считают, что правительство не прислушивается к их мнению. В то время как в других странах Европы профсоюзы и другие организации отстаивают права людей, в Эстонии большинство людей чувствуют, что мы одиноки. Так не должно быть - давайте все вместе отстаивать права друг друга», - говорит организатор. «Противостояние и недоверие привели общество к кризису, из которого нас выведут только сотрудничество, добрая воля и поиск общего языка».
Участники встречи обращают внимание на то, что управление страной должно быть понятным для людей, а лидеры должны иметь желание вести диалог с гражданами.
«Цель поддержки Terve Eesti - привлечь внимание к отсутствию публичных дебатов по многим важным для страны вопросам - все 20 этих вопросов указаны в информации о мероприятии», - говорит организатор. Среди тем - налог на автомобили и другие повышения налогов, цены на электричество, свобода слова, психическое здоровье и издевательства в школах, зарплата и нагрузка педагогов, Нурсипалу, семейные и детские пособия и поддержка людей с особыми потребностями.
«Мы хотим возродить культуру протеста с позитивным посланием о поддержке друг друга и взаимопомощи».
Шествие проследует по маршруту Юлемисте - Ярве - Таммсааре теэ - Сыпрузе пуйестеэ - Тоомпеа - Певческое поле.
15:00 парковка торгового центра Ülemiste (встреча на 15 минут раньше)
15:20 парковка торгового центра Järve keskus
15:45 перекресток бульвара Сыпрузе и Таммсааре-теэ
16:15 Тоомпеа
16:45 Певческое поле (ориентировочное время прибытия первых машин, конечная точка)