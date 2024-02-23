АВТОМОБИЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ ⟩ Насущные проблемы общества выведут людей на улицы в знак протеста

«К сожалению, многие жители Эстонии считают, что правительство не прислушивается к их мнению. В то время как в других странах Европы профсоюзы и другие организации отстаивают права людей, в Эстонии большинство людей чувствуют, что мы одиноки. Так не должно быть - давайте все вместе отстаивать права друг друга», - говорит организатор. «Противостояние и недоверие привели общество к кризису, из которого нас выведут только сотрудничество, добрая воля и поиск общего языка».