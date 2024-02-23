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24 ЧАСА ИСПЫТАНИЙ ⟩ Задержка рейса вывела эстонского актера из себя: бессмысленно просидел в Хельсинки

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Март Сандер.
Март Сандер. Фото: Sander Ilvest

Музыкант Март Сандер рассказывает, как его поездка в США превратилась в сплошной кошмар. «На любое конструктивное предложение взять меня на рейс Finnair, чтобы я смог добраться до Чикаго: "Ни за что"», - возмущается Сандер, добавляя, что в итоге он сам составил свой маршрут, пишет Elu24.

«Из-за того, что Finnair задержала рейс Таллинн - Хельсинки, я не смог попасть на рейс Хельсинки - Нью-Йорк», - рассказывает Сандер, добавляя, что безответственность авиакомпании просто невероятна.

По его словам, единственным вариантом для авиакомпании было отправить его в Нью-Йорк на 24 часа позже, но к тому времени музыкант уже должен был выступать в Чикаго.

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