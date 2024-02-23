24 ЧАСА ИСПЫТАНИЙ ⟩ Задержка рейса вывела эстонского актера из себя: бессмысленно просидел в Хельсинки

Музыкант Март Сандер рассказывает, как его поездка в США превратилась в сплошной кошмар. «На любое конструктивное предложение взять меня на рейс Finnair, чтобы я смог добраться до Чикаго: "Ни за что"», - возмущается Сандер, добавляя, что в итоге он сам составил свой маршрут, пишет Elu24.