24 ЧАСА ИСПЫТАНИЙ ⟩ Задержка рейса вывела эстонского актера из себя: бессмысленно просидел в Хельсинки

Музыкант Март Сандер рассказывает, как его поездка в США превратилась в сплошной кошмар. «На любое конструктивное предложение взять меня на рейс Finnair, чтобы я смог добраться до Чикаго: "Ни за что"», - возмущается Сандер, добавляя, что в итоге он сам составил свой маршрут, пишет Elu24.
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«Из-за того, что Finnair задержала рейс Таллинн - Хельсинки, я не смог попасть на рейс Хельсинки - Нью-Йорк», - рассказывает Сандер, добавляя, что безответственность авиакомпании просто невероятна.