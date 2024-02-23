ВИДЕО ⟩ Сотрудники служб спасения поздравили жителей Эстонии с Днем независимости веселыми танцами

«Поздравляем всех с Днем независимости! Вместе с нашими партнерами мы также подготовили особенное видео в честь этого события», - сказано под милым видео на странице спасательной команды Мярьямаа в Instagram, на котором сотрудники региональной больницы и сотрудники Ляэнеской префектуры танцуют под Kaerajaan и 5MIINUST и Puuluup.

«Очень круто! Силы и выносливости, чтобы защищать и поддерживать наш народ! Ваше присутствие и работа неоценимы! Спасибо!» - пишут в комментариях под видео. «Вау! Наблюдая за вами, мое сердце испытывает чувство гордости!» - говорит кто-то другой.

«Так круто, что люди могут воспринимать жизнь с удовольствием!»; «Потрясающее видео! Продолжайте в том же духе»; «Какие классные!» - пишут в комментариях.