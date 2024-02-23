ФОТО ⟩ Поклонники в восторге: Алика Милова пришла на премьеру автобиографического фильма в дерзком образе

Сегодня, 23 февраля, в кинотеатре Coca Cola Plaza состоялась премьера фильма об Алике Миловой «Мосты в Ливерпуль». Сама виновница мероприятия пришла посмотреть фильм и пообщаться с поклонниками.

На Евровидении-2023 эстонская певица Алика Милова была в списке аутсайдеров, но в итоге стала одной из любимиц жюри и зрителей. Как осуществить свою мечту в 20 лет, утереть нос хейтерам, и что скрывает самый громкий музыкальный конкурс Европы - обо всем этом рассказывается в фильме Михаила Вальтфогеля «Мосты в Ливерпуль».