Фронтмен украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк на одном из своих концертов, общаясь со зрителями, рассказал, при каком условии он сможет вновь исполнять свои хиты, написанный на русском языке. Соответствующее видео опубликовано 22 февраля на его странице в Instagram, пишет Гордон.
Солист группы «Бумбокс» назвал условие, при котором он вновь начнет исполнять свои русскоязычные хиты
«Добрые люди, которые сегодня здесь собрались, – они, в принципе, космополитичны, как мне кажется. Украина – многонациональное государство на самом деле, и многорелигиозное, и мультикультурное. Вы можете быть представителем любой этнической группы. Под рашистской п***рацией мы подразумеваем просто определенную территорию, которая оказалась под властью свирепых упырей, конченых дебилов», – обратился он к зрителям.
По словам артиста, на днях журналисты спросили его, когда он вновь начнет петь свои русскоязычные хиты.
«Меня из DW девочка прекрасная спрашивала: "Когда наступит то время, когда вы снова споете свои русскоязычные классные песни? Мы их любим". Да без проблем! Массовое восстание, убийство лидеров Кремля, сожжение нафиг того Кремля. Россияне нанизывают головы и сраки этих дол***бов прямо на столбы. И, пожалуйста, будет все, что вы хотите», – резко высказался он.
Зрители отреагировали на его словам овациями и одобрительными возгласами.