Солист группы «Бумбокс» назвал условие, при котором он вновь начнет исполнять свои русскоязычные хиты

«Добрые люди, которые сегодня здесь собрались, – они, в принципе, космополитичны, как мне кажется. Украина – многонациональное государство на самом деле, и многорелигиозное, и мультикультурное. Вы можете быть представителем любой этнической группы. Под рашистской п***рацией мы подразумеваем просто определенную территорию, которая оказалась под властью свирепых упырей, конченых дебилов», – обратился он к зрителям.

По словам артиста, на днях журналисты спросили его, когда он вновь начнет петь свои русскоязычные хиты.

«Меня из DW девочка прекрасная спрашивала: "Когда наступит то время, когда вы снова споете свои русскоязычные классные песни? Мы их любим". Да без проблем! Массовое восстание, убийство лидеров Кремля, сожжение нафиг того Кремля. Россияне нанизывают головы и сраки этих дол***бов прямо на столбы. И, пожалуйста, будет все, что вы хотите», – резко высказался он.

Зрители отреагировали на его словам овациями и одобрительными возгласами.