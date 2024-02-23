Стало известно, из-за каких проблем со здоровьем певица Zivert отменила концерты в Европе

Поклонники переживают за Zivert и строят предположения, что же с ней могло случиться, и, конечно, надеются, что все поправимо, и вскоре любимая артистка вновь выйдет на сцену.

Информация о том, что заставило звезду заявить об уходе со сцены минимум до осени, утром появилась в Telegram-канале Mash, который выяснил, что певицу беспокоит остеохондроз позвоночника. Его обнаружили в 2022 году, но с тех пор ситуация только ухудшалась.

Сообщается, что сейчас болезнь перешла в острую фазу, боли в спине усилились, поэтому играть даже получасовую программу на публике певица не может физически.

Напомним, на днях певица Zivert опубликовала видео, в котором объявила о переносе всех выступлений на осень. При этом концерты в Европе, которые переносились еще со времен пандемии коронавируса, будут вовсе отменены. Выступление в Риге, которое должно было состояться в июле этого года, также отменено.