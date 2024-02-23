ПАРАД ПИНГВИНОВ ⟩ В Эстонском музее природы проходит необычная выставка

Выставка открывается в преддверии празднования Дня независимости, и будет работать в течение выходных.

Посетителей ждет по-настоящему праздничная атмосфера, говорится на страничке Эстонского музея природы в Facebook. Посетители выставки узнают много интересного о жизни пингвинов. На красной дорожке можно встретиться и сфотографироваться с королевскими прингвинами, а по желанию даже нарядиться в костюм пингвина.

24 февраля в честь 106-й годовщины независимости Эстонской республики в музее с 13:00 до 15:30 будет проведен семейный день, посвященный пингвинам.

С 23 по 25 февраля музей открыт с 10 до 17 часов.