НА ТО ЕСТЬ ПРИЧИНА ⟩ Любимый жителями Эстонии продукт исчез из меню фаст-фуд ресторана

Житель Таллинна Иван говорит, что нечасто позволяет себе еду из фаст-фуд ресторанов, но считает, что иногда можно себе позволить такое guilty pleasure (Постыдное удовольствие - прим.ред.). Он говорит, что если заходит быстро перекусить в рестораны быстрого питания в путешествиях, везде есть сырный соус, которого почему-то до недавнего времени в Эстонии не было в продаже ни в одном из фаст-фудов.

В прошлом году в финской сети быстрого питания Hesburger в Эстонии наконец появился сырный соус. Также такую позицию в меню добавила и американская сеть Burger King. Только вот если вторая сеть оставила соус в меню, то Hesburger его убрал.

«Но мне в принципе не нравится Burger King, а ехать туда только за соусом, тем более он там очень острый, нет смысла. Почему Hesburger убрал из меню этот соус? И почему, например, McDonald’s, в меню которого во всех соседних странах сырный соус есть, не введет его в меню в Эстонии?» - спрашивает негодующий читатель.

Мы обратились в Hesburger, чтобы узнать, почему из меню убрали полюбившуюся жителям Эстонии позицию и планируется ли ее возвращение?

Директор по маркетингу и международному развитию Hesburger Иева Салмела говорит, что сырный соус действительно временно убрали из меню во всех ресторанах сети. «Сейчас совершенствуем рецепт сырного соуса и планируем вернуть его в меню не позднее этого лета», - обнадеживает Салмела.

Мы также поинтересовались у McDonald’s, почему в меню в Эстонии никогда не было сырного соуса, несмотря на то, что, например, в меню в соседних Финляндии и Швеции он есть.

Представитель McDonald’s Eesti сказал, что они постоянно оценивают потребности и тенденции своих клиентов и действуют в соответствии с ними. «Обновление нашего меню современными и инновационными продуктами является частью нашей долгосрочной стратегии. Однако на данный момент сырный соус не входит в наши ближайшие планы», - сказал представитель сети ресторанов быстрого питания.