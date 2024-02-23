ЛАСКИ НЕБЕС ⟩ Астролог Глоба назвал счастливчика, которому в конце февраля улыбнется удача

Жизнь Водолеев совсем скоро станет значительно легче – разрешатся все проблемы, в том числе и денежные. Есть возможность встретить родственную душу. Если Водолей уже не одинок, то отношения со второй половинкой только укрепятся. В карьере тоже будет полный порядок – представители этого знака Зодиака получат интересное предложение о сотрудничестве.