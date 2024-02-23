Старшая дочь Таави и Луизы Рыйвас празднует сегодня свой 15-й день рождения!
ФОТО ⟩ Чета Рыйвасов поделилась милыми кадрами в честь дня рождения дочери
«С днем рождения, дорогая Мийна Рианна», – пишет Таави Рыйвас в Instagram, делясь прекрасными фотографиями по случаю 15-летия дочери.
«Поздравляю, дорогая кронпринцесса!» – Луиза Рыйвас также опубликовала свои поздравления в социальных сетях. Она поделилась в Instagram милым видео с дочерью, в котором собрала различные моменты ее жизни, начиная с детства и заканчивая сегодняшним днем.На заднем плане звучала песня Тейлор Свифт «Never Grow Up».
Помимо Мийны Рианны, Рыйвасы воспитывают сына Германа и дочь Уму Хермиийну.