ФОТО ⟩ Чета Рыйвасов поделилась милыми кадрами в честь дня рождения дочери

«Поздравляю, дорогая кронпринцесса!» – Луиза Рыйвас также опубликовала свои поздравления в социальных сетях. Она поделилась в Instagram милым видео с дочерью, в котором собрала различные моменты ее жизни, начиная с детства и заканчивая сегодняшним днем.На заднем плане звучала песня Тейлор Свифт «Never Grow Up».