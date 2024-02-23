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ФОТО ⟩ Чета Рыйвасов поделилась милыми кадрами в честь дня рождения дочери

Elu24
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Луиза и Таави Рыйвас.
Луиза и Таави Рыйвас. Фото: Konstantin Sednev

Старшая дочь Таави и Луизы Рыйвас празднует сегодня свой 15-й день рождения!

«С днем рождения, дорогая Мийна Рианна», – пишет Таави Рыйвас в Instagram, делясь прекрасными фотографиями по случаю 15-летия дочери.

«Поздравляю, дорогая кронпринцесса!» – Луиза Рыйвас также опубликовала свои поздравления в социальных сетях. Она поделилась в Instagram милым видео с дочерью, в котором собрала различные моменты ее жизни, начиная с детства и заканчивая сегодняшним днем.На заднем плане звучала песня Тейлор Свифт «Never Grow Up».

Помимо Мийны Рианны, Рыйвасы воспитывают сына Германа и дочь Уму Хермиийну.

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