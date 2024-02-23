«Неужели несовершеннолетних не наказывают?» - задается вопросом мать девочки-подростка, избитой сверстниками в Вильянди. «Представителю жертвы сообщили, что не стоит возбуждать уголовное дело, поскольку молодой человек, ударивший девушку, не может понести наказание в силу своего возраста», - пояснил Таави Хюва, руководитель отделения полиции Вильянди.
Для подписчиков
В Вильянди избили девочку, но расследование прекратили из-за возраста подозреваемых
«Они ехали на автобусе в воскресенье вечером в январе, и с моей дочерью было четыре или пять молодых людей, которые начали ее избивать», - пожаловалась в редакцию мать 12-летней девочки из Вильянди (имя известно редакции). Она узнала о случившемся вечером того же дня, когда в Snapchat стали появляться видеоролики.