В Вильянди избили девочку, но расследование прекратили из-за возраста подозреваемых

«Они ехали на автобусе в воскресенье вечером в январе, и с моей дочерью было четыре или пять молодых людей, которые начали ее избивать», - пожаловалась в редакцию мать 12-летней девочки из Вильянди (имя известно редакции). Она узнала о случившемся вечером того же дня, когда в Snapchat стали появляться видеоролики.