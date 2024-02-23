Ивлеева впервые вышла в свет после скандала с «голой» вечеринкой, но и тут вышел конфуз

Потребовалось два месяца, чтобы скандал вокруг «голой» вечеринки начал затихать. Ранее ставший изгоем, Филипп Киркоров уже вернулся на российское тв, после того как покаялся и дважды посетил Донбасс. Теперь ведущая Настя Ивлеева, выступившая организатором скандального мероприятия, впервые появилась на публике.

Она посетила концерт донецкого рэпера Дмитрия Пахомова и разместила в своем телеграм-канале видеосообщение, засняв выступление артиста. «Сила в делах. Дима, спасибо за концерт», – подписала Ивлеева.

Правда, как пишут российские СМИ, сам Пахомов такой гостье оказался не слишком рад. О присутствии Ивлеевой на концерте рэпер не знал, поэтому раскритиковал ее прямо со сцены. Он заявил, что воспринимает приезд оскандалившихся звезд в Донецк как оскорбление, пишет телеграм-канал «Светский хроник». «Донбасс – не стиральная машина, способная помочь обелить репутацию», – подчеркнул донецкий рэпер. Хотя Ивлеева была на концерте и слова рэпера слышала, она их никак не прокомментировала.

Участники «голой» вечеринки действительно теперь массово ездят в регион. Не так давно его посетил Филипп Киркоров: он выступил в госпитале в Горловке и сделал подарки детям из Макеевки. Успел побывать в Донбассе и Дима Билан. Он привез оттуда кота по кличке Шахтер.