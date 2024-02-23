Жительница многоквартирного дома на улице Пикк в Валга утверждает, что председатель квартирного товарищества забирает ее коврики для ног перед входной дверью. «У меня забрали два коврика», - говорит она, чуть ли не плача. Председатель квартирного товарищества не отвечает на вопросы Elu24, но в спасательном департаменте объясняют, почему коврики могут быть убраны от входной двери.
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Жительница Эстонии не понимает, почему ей запрещают положить коврик у двери собственной квартиры
В редакцию Elu24 обратилась пожилая жительница Валга, госпожа Ильме, которая эмоционально рассказала, как из под двери ее квартиры забрали два коврика. Она обвиняет в пропаже ковров управляющего домом, который якобы их забрал. «Она не живет в этом доме, но она приходит за моими коврами. Первым был черный ковер, который унесли в ноябре. Мой партнер привез из Валка новый желтый ковер, который унесли в январе», - рассказывает она. «Теперь у меня за дверью лежит старый ковер. Посмотрим, как долго он продержится».