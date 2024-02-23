Жительница Эстонии не понимает, почему ей запрещают положить коврик у двери собственной квартиры

В редакцию Elu24 обратилась пожилая жительница Валга, госпожа Ильме , которая эмоционально рассказала, как из под двери ее квартиры забрали два коврика. Она обвиняет в пропаже ковров управляющего домом, который якобы их забрал. «Она не живет в этом доме, но она приходит за моими коврами. Первым был черный ковер, который унесли в ноябре. Мой партнер привез из Валка новый желтый ковер, который унесли в январе», - рассказывает она. «Теперь у меня за дверью лежит старый ковер. Посмотрим, как долго он продержится».

Она отмечает, что у нее много подруг в близлежащих многоквартирных домах и что в их домах коврики разрешены. «Нет такого закона, который запрещал бы ковры», - говорит она, добавляя, что раньше в прихожей их многоквартирного дома лежал красивый большой ковер, но его тоже убрали. «Председатель сказала всем, что ковры нужно убрать, и некоторые сами забрали ковры. Но я не послушалась и не убрала свой. Какое право он имеет настаивать на том, что у меня не должно быть ковров?», - говорит настойчивая дама. «Я верну ковер на место, когда его унесут. Другие не осмеливаются оставлять свои коврики. Уборщикам я всегда говорила, что сама уберу под ковром», - говорит Ильме, которая не может смириться с тем, что ковер нужно уносить от двери. «Так я занесу всю грязь внутрь, это немыслимо», - говорит она.