ОШИБКА ПРИЛОЖЕНИЯ ⟩ Туристы больше недели выживали в глуши и спасались от крокодилов

Двум немецким туристам повезло, что они остались живы после того, как они больше недели провели в глухой глуши Северного Квинсленда (Австралия) из-за неправильно маршрута в Google Maps. Об этом пишет 9News.

Филипп Майер и его друг Марсель Шоне несколько дней искали помощи, спасались от крокодилов, переправлялись через реки, терпели грозы и укрывались от жары, слишком сильной для ходьбы.

Пара туристов пыталась доехать на машине из одного города в другой, но следуя указаниям Google Maps, свернули с дороги на грунтовую тропу и попали в национальный парк. Через шестьдесят километров они увязли в болоте и пытались идти дальше пешком. Мужчины тогда не понимали, что попали в серьезную беду.

«Я чувствую себя как в кино, как в плохом фильме, но со счастливым концом. Мы пытались построить убежище. Но это не очень-то сработало. Так что мы спали под небом. Все это время шел дождь, но все было хорошо», - говорит Майер.

Неделю туристы шли к Коэну и наконец добрались до небольшого поселка, чтобы обратиться за помощью.

По словам Майера, в последнем ручье, который им пришлось пересечь, водился крокодил.

«Мы просто проехали через ручей, потому что это была наша единственная возможность», - сказал он.

Рейнджеры помогли вернуть их полноприводный автомобиль и сказали, что это уже не первый несчастный случай на мысе, который возник из-за Google Maps.

«Мы понятия не имеем, почему это происходит», - сказал рейнджер Квинслендского парка и дикой природы Роджер Джеймс.

Представительница Google заявила, что компания рада, что люди находятся в безопасности, и проводит расследование.