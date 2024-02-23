ФОТО ⟩ Дети нарисовали портреты Каи Каллас к Дню независимости Эстонии

«Дети из группы Taibutera детского сада «Рюблик» в Вийраcте нарисовали портреты премьер-министра по случаю дня рождения Эстонской Республики и поделились со мной своими творениями. Это очень мило», - написал Каллас на опубликованной в социальных сетях фотографии, на которой рисунки воспитанников детского сада украшают стену.

Под фотографией, размещенной в Facebook и Instagram, появились комментарии о том, что дети сделали очень милые рисунки премьер-министра. Однако одного из комментаторов особенно поразила правая верхняя часть рисунка. «Вы видите, что премьер-министр выглядит в точности как Сипсик!» - сказал один из комментаторов.

Работы детей также были опубликованы на странице муниципалитета Вильянди в Facebook. «Как вы думаете, какое произведение искусства лучше всего изображает нашего премьер-министра?»